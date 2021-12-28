الوكيل السعيدي يطلع على نتائج ورشة العمل الخاصة بأوضاع النازحين في حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

إطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، اليوم، على النتائج التي أسفرت عنها ورشة العمل الخاصة بأوضاع النازحين بالوادي والصحراء وتحديد إحتياجاتهم وتنسيق جهود المنظمات الأهلية.



واستمع الوكيل من أعضاء كتلة دعم النازحين، الى توجهات عملهم خلال الفترة المقبلة المتمثلة في إصدار منصة إلكترونية تختص بالنازحين وإعداد خطة مبدئية للاستجابة الطارئة للنازحين للأعوام 2022- 2024م وغيرها من الأنشطة التي تخدم النازحين .

وأعرب الوكيل السعيدي، عن أمله في تفاعل كل المنظمات الأهلية المحلية والوطنية وكذلك المنظمات المانحة لتقديم كافة أوجه المساعدة للأسر النازحة في هذا الظرف الاستثنائي.