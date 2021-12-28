شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل أول حضرموت يطلع على أوضاع واحتياجات مديرية ثمود والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلع وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش، اليوم، على أوضاع مديرية ثمود واحتياجاتها الخدمية الأساسية .



واستمع الوكيل بن حبريش، من المدير العام للمديرية المهندس رزيق المنهالي، إلى شرح حول أبرز احتياجات المديرية من المشاريع ومنها توفير متطلبات تشغيل الكهرباء.

وأكد وكيل أول حضرموت ، اهتمام السلطة المحلية بالمناطق الصحراوية وحرصها على اعطاء مشاريعها المرتبطة بحياة المواطنين أولوية في التنفيذ.