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وكيل أول حضرموت يطلع على أوضاع واحتياجات مديرية ثمود

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

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أطلع وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش، اليوم، على أوضاع مديرية ثمود واحتياجاتها الخدمية الأساسية .

 

واستمع الوكيل بن حبريش، من المدير العام للمديرية المهندس رزيق المنهالي، إلى شرح حول أبرز احتياجات المديرية من المشاريع ومنها توفير متطلبات تشغيل الكهرباء.

 

وأكد وكيل أول حضرموت ، اهتمام السلطة المحلية بالمناطق الصحراوية وحرصها على اعطاء مشاريعها المرتبطة بحياة المواطنين أولوية في التنفيذ.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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