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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل أول حضرموت يطلع على أوضاع واحتياجات مديرية ثمود والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
متابعات_الخليج 365
أطلع وكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش، اليوم، على أوضاع مديرية ثمود واحتياجاتها الخدمية الأساسية .
واستمع الوكيل بن حبريش، من المدير العام للمديرية المهندس رزيق المنهالي، إلى شرح حول أبرز احتياجات المديرية من المشاريع ومنها توفير متطلبات تشغيل الكهرباء.
وأكد وكيل أول حضرموت ، اهتمام السلطة المحلية بالمناطق الصحراوية وحرصها على اعطاء مشاريعها المرتبطة بحياة المواطنين أولوية في التنفيذ.