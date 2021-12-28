رئيس المجلس الانتقالي يبحث مع سفير خادم الحرمين الشريفين مستجدات الأوضاع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

استقبل عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية مساء امس في مقر اقامته في الرياض سفير خادم الحرمين الشريفين محمد بن سعيد ال جابر، حيث ناقش معه مستجدات الأوضاع العسكرية والاقتصادية والسياسية في الجنوب واليمن في ضوء التحركات العسكرية والجهود السياسية التي يبذلها الاشقاء في دول التحالف العربي لتوحيد جبهة المواجهة ضد المليشيات الحوثية المدعومة من ايران.



وخلال اللقاء شدد الزبيدي على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الاشقاء في دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والمجلس الانتقالي الجنوبي مؤكدا جاهزية المجلس والقوات المسلحة الجنوبية لمواجهة التصعيد الحوثي في مختلف الجبهات.

كما شدد على أهمية مواصلة الجهود الرامية لاستكمال ما تبقى من اتفاق الرياض باعتباره الأرضية الصلبة لتوحيد الجبهة وتعزيز العمل المشترك على مختلف الأصعدة.

من جهته أشاد السفير ال جابر بموقف المجلس الانتقالي الجنوبي وتعاطيه الإيجابي مع الجهود التي يبذلها الاشقاء في سبيل توحيد الجهود لمواجهة الخطر التمدد الإيراني معتبرا ان قيادة المجلس تلعب دورا محوريا في إنجاح تلك الجهود على الأرض، واهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض لدعم كل الجهود السياسية والعسكرية والاقتصادية .