البركاني يلتقي رئيس هيئة مكافحة الفساد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

التقى رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، امس رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح بادويلان.



ناقش اللقاء تعزيز علاقة التكامل والشراكة بين المؤسسات والهيئات والأجهزة الرقابية للقضاء على مختلف أوجه وأشكال الفساد والاثار المدمرة التي يتسبب بوقوعها ويعيق عملية بناء الدول وتطور أنظمتها المالية والإدارية والاقتصادية.

واستمع رئيس المجلس إلى شرح كامل عن القضايا التي قامت بها الهيئة بعد خروجها من صنعاء جراء استيلاء المليشيات الحوثية على السلطة الشرعية، وما تزمع الهيئة القيام به خلال المرحلة القادمة.

وأكد البركاني على أهمية دعم جهود الهيئة العليا لمكافحة الفساد وجهود كل أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة والشفافية لأداء مهامها الهادفة إلى صيانة أصول الدولة والاستخدام الأمثل للموارد العامة وتنميتها والحفاظ عليها.

حضر اللقاء عضو مجلس النواب عبد المعز دبوان.