هادي يعزي في إستشهاد رئيس عمليات اللواء الاول حرس حدود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية امس برقية عزاء ومواساة في استشهاد رئيس عمليات اللواء الأول حرس حدود العميد عثمان عبد الولي الشايف وهو يواجه المليشيات الإيرانية ويدافع عن الدين والوطن والثورة والجمهورية.



وأشاد الرئيس في برقيته ببسالة الشهيد ومواقفه الوطنية والبطولية التي سطرها مع رفاقه الأحرار من أبطال الجيش والمقاومة الشعبية في سبيل استعادة الدولة والدفاع عن الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية.

وعبر الرئيس في برقيته عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.