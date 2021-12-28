الهلال الاحمر الكويتي يدعم المستشفى الميداني في تريم بسيارتي اسعاف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

سلم وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي، برئاسة مدير عام الهلال عبدالرحمن العون الذي يزور محافظة حضرموت حاليا، سيارتي اسعاف إلى المستشفى الميداني في تريم بحضرموت.



وثمن وكيل المحافظة المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، الدعم الكبير الذي يقدمه الاشقاء في دولة الكويت عبر جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وتدخلاتهم في المجالات الصحية والتنموية.

من جانبه أوضح مدير عام الهلال الكويتي عبدالرحمن العون، ان هذا الدعم يهدف الى تعزيز قدرات المستشفى في خدمة الأهالي والنازحين في المدينة سواء خلال جائحة كورونا أو بعدها.

وأضاف العون ان ذلك يمثل إضافة نوعية متميزة لتسهيل إمكانية الوصول إلى المستشفى الميداني الذي أسسته الجمعية في سبتمبر من العام الماضي، في ذروة تفشي وباء كورونا، مشيرا الى ان المستشفى مجهز بأقسام متكاملة تشمل الطوارئ والمختبر والصيدلية والرقود والعزل للرجال والنساء بسعة 60 سريرا وغرفة عناية مركزة تم تجهيزها بثلاثة أجهزة تنفس صناعي مع كامل الأجهزة الأساسية.

واشار الى ان الهلال الأحمر الكويتي ،عن طريق مؤسسة استجابة للإغاثة، سلمت وزارة الصحة المستشفى، وهناك إمكانية لتحويله إلى مستشفى ثابت نظرا لتجهيزاته الراقية وامكانياته الكبيرة واسهامه بشكل فاعل ومؤثر في تخفيف معاناة المواطنين وتخفيف الضغط عن المستشفيات والمراكز الصحية.

وكان وفد الهلال الأحمر الكويتي، قام بزيارات ميدانية لتفقد سير العمل في مدرسة حمد الجوعان، ومركز نجوى أحمد القطامي لرعاية وتأهيل الأيتام بمدينة سيئون والتي يشرف الهلال الكويتي عليها.

وأوضح العون أن هذه المشاريع الحيوية والتنموية الهامة تم تأسيسها واختيار مواقعها بعد دراسة مكتملة للاحتياجات لتخفيف معاناة المواطنين في تلك المناطق وتسهيل وصول نحو 300 طالب إلى المدرسة وتوفير مركز ملائم لإيواء الأيتام وتأهيلهم بما يساعدهم ليكونوا أعضاًء فاعلين ومؤثرين في مجتمعهم.