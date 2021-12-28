عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يدك حصون الحوثي بتعز.. عشرات القتلى بينهم قيادات

الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

الخليج 365

أوقعت ضربات دقيقة للتحالف العربي، الإثنين، عشرات القتلى والجرحي بصفوف مليشيات الحوثي عقب استهداف تجمعات قتالية غربي تعز اليمنية.



واستهدفت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، تجمعات جديدة دفعت بها مليشيات الحوثي إلى مديرية "مقبنة" في الجهة الغربية من تعز، وفق بيان للقوات المشتركة.

وبحسب البيان، فإن الغارات ضربت "آليات وأطقما وأفرادا وقيادات حوثية في بلدة الكنب في المركز الإداري لمديرية مقبنة، حيث كانت مليشيات الحوثي تستعد لإرسال التجمعات القتالية لجبهات القتال.

وأسفر الاستهداف عن "مصرع عشرات المسلحين الحوثيين بينهم قيادات بارزة جديدة كانت المليشيات دفعت بهم إلى المنطقة بعد ضربة موجعة تلقتها الساعات الماضية وكبدتها قتلى وجرحى بينهم عديد القيادات، وفقا للبيان.

يأتي ذلك بعد أن دفعت المليشيات الحوثية بقيادات وعناصر جديدة إلى تعز في محاولة منها لإعادة ترتيب صفوفها.

في السياق ذاته، تكبدت مليشيات الحوثي خسائر كبيرة في العتاد والأرواح بنيران الجيش الوطني ورجال القبائل وضربات مقاتلات تحالف دعم الشرعية في محافظة مأرب.

وقال الجيش الوطني في بيان إن المعارك العنيفة شهدتها جبهات مأرب الغربية والجنوبية، بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي للتحالف العربي، استهدفت تحركات وتعزيزات للمليشيات الحوثية على امتداد مسارح العمليات القتالية.

وبحسب البيان، دمر تحالف دعم الشرعية "3 دوريات بما عليها من عتاد وأفراد كانت متجهة إلى مليشيات الحوثي الإيرانية في الجبهة الجنوبية".

وتواصل المقاتلات الحربية للتحالف العربي بقيادة السعودية، توجيه الضربات الموجعة لمليشيات الحوثي في مختلف جبهات القتال، حيث تكبدت في الأيام الماضية، آلاف القتلى والجرحى خصوصا في مأرب وتعز والحديدة.