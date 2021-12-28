عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الانتقالي الجنوبي: جاهزون لمواجهة الحوثي بمختلف الجبهات

الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

الخليج 365

أكد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء ركن عيدروس الزبيدي، جاهزية القوات الجنوبية لردع ومواجهة مليشيات الحوثي في مختلف الجبهات.



وكان الزبيدي يتحدث للسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر لدى لقائه في الرياض لمناقشة مستجدات الأوضاع العسكرية والاقتصادية والسياسية، بحسب بيان لمتحدث الانتقالي علي الكثيري.

وبحسب البيان فإن اللقاء ناقش التحركات العسكرية والجهود السياسية التي يبذلها الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة السعودية لتوحيد جبهة المواجهة ضد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وأكد الزبيدي جاهزية الانتقالي والقوات الجنوبية لمواجهة التصعيد الحوثي في مختلف الجبهات، مشددا على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين دول التحالف بقيادة السعودية والمجلس.

وشدد على أهمية مواصلة الجهود الرامية لاستكمال ما تبقى من اتفاق الرياض باعتباره الأرضية الصلبة لتوحيد الجبهة وتعزيز العمل المشترك على مختلف الأصعدة.

من جهته، أكد السفير السعودي لدى اليمن على أهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض لدعم كل الجهود السياسية والعسكرية والاقتصادية.

وأشاد بموقف الانتقالي وتعاطيه الإيجابي مع الجهود التي يبذلها التحالف في سبيل توحيد الجهود لمواجهة خطر التمدد الإيراني.

وقال في تغريدة: "لقاء مثمر مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي ناقشنا خلاله أهمية دعم الحكومة اليمنية، وتوحيد الصف لمواجهة تعنت وصلف المليشيات الحوثية ورفضها لكل الجهود الدولية والأممية لوقف إطلاق النار والجلوس على طاولة المشاورات، والخطوات القادمة لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض".

والإثنين، وصلت قوات عسكرية كبيرة من الساحل الغربي لليمن إلى شبوة، جنوبي اليمن، ضمن ترتيبات واسعة تستهدف تحرير المحافظة من مليشيات الحوثي.

والقوات الواصلة تتبع ألوية العمالقة العاملة ضمن القوات المشتركة وهي قوة ضاربة لها أدوار بارزه ومشهودة وتزخر بسجل حافل بالانتصار الميدانية والتنكيل بمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.