عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسرب نفطي في الأنبوب المتصل بخزان صافر النفطي

الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

الخليج 365

كشفت مصادر عن تسرب نفطي في الأنبوب المتصل بخزان صافر النفطي العائم قبالة الحديدة.



ومنع ميليشيات الحوثي الفريق الفني المكلف من الأمم المتحدة بصيانة خزان صافر النفطي العائم جنوب البحر الأحمر .

وكان مسؤول يمني قد كشف فجر الاثنين عن حدوث تسريب من أنبوب النفط الممتد إلى الخزان صافر قبالة سواحل الحديدة، غربي البلاد، والذي يوصف بأنه "قنبلة موقوتة" يهدد بكارثة بيئية هي الأكبر في التاريخ.

وأجلت الأمم المتحدة زيارة فريق خبرائها لأكثر من مرة بعد تراجع ونكث الحوثيين لتعهداتهم بالسماح للفريق بصيانة الخزان العائم وتفريغه، لتجنب حدوث كارثة بيئية لا قبل للمنطقة بها، فيما تتهم الحكومة اليمنية الميليشيات باستخدام الخزان ورقة "ابتزاز سياسي".

وقال وكيل محافظة الحديدة، وليد القديمي، في تغريدة وصفها بـ"عاجل وهام" على صفحته بموقع تويتر، فجر الاثنين، إن "هناك تسريبا من أنبوب النفط الممتد إلى الخزان صافر"، معتبرا ذلك "كارثة ستحل في البحر الأحمر".

واتهم المسؤول اليمني، مجلس الأمن بالفشل في تنفيذ قراراته، وأنه "أصبح بكل بساطة ليس على مستوى مهمته"، وفق تعبيره، وذلك في إشارة إلى القرارات والدعوات المتكررة الصادرة عن مجلس الأمن للحوثيين بالسماح بسرعة لخبراء الأمم المتحدة بفحص خزان صافر النفطي، وتحميلهم مسؤولية تأخير التقييم الفني للخزان، وتحذيره من خطر انفجاره والتسبب بكارثة بيئية واقتصادية وبحرية وإنسانية لليمن والمنطقة.

ودعا وكيل محافظة الحديدة، الدول المطلة على البحر الأحمر بقيادة السعودية واليمن ومصر إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة تجاه هذه الكارثة البيئية.

وأعلنت ميليشيا الحوثي، مؤخرا، رفضها من جديد خطة الأمم المتحدة لصيانة وتفريغ ناقلة النفط صافر التي تنذر بحدوث تسرب نفطي وكارثة بيئية هي الأكبر في التاريخ.

وطالب وزير المياه والبيئة في وقت سابق، بإدراج قيادة ميليشيا الحوثي كمجرمي بيئة، وأكد أن الوقت يتطلب دراسة كافة الخيارات لتفادي كارثة ناقلة صافر بما في ذلك دراسة إمكان استخدام القوة العسكرية من قبل الدول المتضررة لمحاصرة التهديد الذي يطال مواردها الطبيعية ونظامها البيئي.

والناقلة "صافر" وحدة تخزين وتفريغ عائمة، راسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بعد 60 كم شمال ميناء الحديدة، وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب النفطية.

وبسبب عدم خضوع السفينة لأعمال صيانة منذ عام 2015، أصبح النفط الخام المحمول على متنها (1.148 مليون برميل)، والغازات المتصاعدة تمثل تهديدا خطيرا للمنطقة، وتقول الأمم المتحدة إن السفينة قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة.

وأظهرت صور من الأقمار الصناعية سابقاً، بدء حدوث تسرب نفطي من خزان صافر العائم بميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة في البحر الأحمر غربي اليمن.