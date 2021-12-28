عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الوطني يسقط مسيرة حوثية في مأرب

الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

الخليج 365

أعلن الجيش الوطني، مساء الإثنين، إسقاط طائرة حوثية مسيرة في محافظة مأرب، شرقي اليمن.



وقال الجيش الوطني، في بيان مقتضب إن الدفاعات الأرضية لقواته أسقطت طائرة بدون طيار لمليشيات الحوثي في الجبهة الشمالية الغربية للمحافظة النقطية.

وبحسب البيان فإن المسيرة الحوثية كانت ملغمة بمتفجرات إيرانية الصنع ونجح الجيش قي إسقاطها بعد أن حلقت فوق مواقع قواته في المديريات الشمالية الغربية.

وفي الصدد، قال الجيش الوطني إن قواته ورجال القبائل نصبت كمينا محكما لمليشيات الحوثي ما أوقع عدداً من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح في الجبهة الشمالية الغربية من مأرب.

وفي وقت سابق الإثنين، دمر الجيش 3 دوريات لمليشات الحوثي تقل تعزيزات في الجبهة الجنوبية من مأرب.

كما استهدفت مقاتلات التحالف العربي، تجمعات جديدة دفعت بها مليشيات الحوثي إلى مديرية "مقبنة" إلى الجهة الغربية من تعز، ما أسفر عن مصرع عشرات المسلحين الحوثيين بينهم قيادات بارزة.

وتواصل المقاتلات الحربية للتحالف بقيادة السعودية اسناد الجيش الوطني وتوجيه الضربات الموجعة لمليشيات الحوثي في مختلف جبهات القتال، حيث تلقت في الأيام الأخيرة آلاف القتلى والجرحى خصوصا في مأرب وتعز والحديدة.