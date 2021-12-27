اليونيسيف تنظم لقاء سنوي لبرنامج الصحة والتغذية في عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - أقامت منظمة اليونيسيف لقاء سنوي لبرنامج الصحة والتغذية في عدن . وجاء اللقاء برعاية معالي وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح. وخلال اللقاء تحدث الدكتور بحيبح بالقول نحن في طور إعداد استراتيجية جديدة. ولفت أن مخرجات هذا اللقاء لن يذهب للادراج.لافتا سوف نعمل على إعادة تمكين الخدمات الأساسية. وأشار خلال هذا اللقاء نتمنى إعطاء الموضوع اهتمام كبير على اساسها سيتم خطة للوزارة على المدى البعيد.مضيفا لهذا نريد أن تكون المخرجات مفيدة. وبدورها شكرت الدكتورة كفاية الجازعي مدير مستشفى الصداقة التعليمي العام الدعم الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف للمستشفى. واضافت نتمنى مضاعفة الجهود لانها المستشفى أصبحت محوري لكل المحافظات المجاورة . ونوهت الجازعي أن المستشفى أصبحت القبلة الوحيدة للمرضى النازحين حيث تستقبلهم في جميع الاقسام. وبينت الجازعي أن المستشفى تواجه ضغط كبير بسبب وجود النازحين في مخيمات بعدن حيث يتلقون العلاج بالمستشفى. وطالبت الجازعي الدعم الكبير للمستشفى حتى تستطيع توفير الاحتياجات للمرضى خصوصا في ظل انها مستشفى محوري لكل المحافظات وايضا للنازحين. صادر عن: المركز الاعلامي لمستشفى الصداقة التعليمي العام.

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