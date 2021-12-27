محافظ تعز يدعو التجار إلى الالتزام بتخفيض الأسعار والتخلي عن "الجشع"

المنامة - ياسر ابراهيم - دعا محافظ تعز نبيل شمسان، الإثنين، التجار إلى الالتزام بتخفيض الأسعار والتعاون لتخفيف المعاناة على المواطنين والتخلي عن الجشع، ومواكبة التحسن الملحوظ للعملة والإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.



جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء الغرفة التجارية اللجنة المحلية للمخزون السلعي ومراقبة الأسعار في المحافظة، بحضور الوكيل عارف جامل ومدير الشرطة العميد منصور الاكحلي وعدد من مدراء المكاتب والمديريات وممثلين عن جمعية المخابز والأفران بالمحافظة.



وشدد شمسان، على ضرورة عدم المغالاة في زيادة الأرباح على حساب المعاناة المجتمعية ودون مراعاة لمعيشة الناس في أوضاعهم الصعبة الراهنة، وعدم الالتزام بالأمانة والمسئولية في تجارتهم.



وأشار إلى الاستمرار برفع الأسعار والإضراب والابتزاز وعدم إشهار قوائم الأسعار للمواد الأساسية والاستهلاكية من قبل بعض التجار وأصحاب المخابز، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية والرادعة ضد المخالفين والجشعين وسحب التراخيص وإحالتهم للقضاء .



وقال محافظ تعز، إن "مؤشرات التفاؤل واضحة وكبيرة خلال المرحلة القادمة والاقتصاد الوطني يشهد تطورات كبيرة وإصلاحات شاملة أدت الى تحسن كبير ومتسارع"، مؤكدا أن انخفاض أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والمشتقات النفطية ستنعكس على تحسين الأوضاع في المحافظات وفي مقدمتها محافظة تعز.



وأشار شمسان إلى أنه سيتم إصلاح وتأهيل الطرقات وتسهيل نقل السلع والبضائع وحل كثير من الاشكالات وتنفيذ التوجيهات فيما يتعلق بكهرباء تعز والمياه واستئناف عمل مكتب شركة النفط بالمحافظة.



ولفت إلى أن عائدات النفط والإصلاحات الاقتصادية والتجارية والإدارية ستلعب دورا كبيرا في تنفيذ المشاريع الخدمية وتمكين السلطة المحلية من إيجاد حلول مستدامة وخصوصا تجاوز كل العراقيل والأضرار الناجمة عن الحرب والحصار التي تسببت بمعاناة شاملة لأبناء المحافظة.



من جهتهم تطرق أعضاء الغرفة التجارية في نقاشاتهم الى الأعباء المترتبة على عدم الاستقرار الاقتصادي وصعوبة الطرق وتأمينها، مؤكدين التزامهم بتخفيض الأسعار وتعليق قوائم الأسعار في محلاتهم التجارية واستعدادهم للتعاون للعمل مع السلطة المحلية لما فيه خدمة المواطن.

