الشاذلي وباعبيد يؤكدان على دعم الاستقرار السعري للسلع الرئيسية مواكبةً لتعافي العملة المحلية

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يزيد بن سلمان - شبوة - التقى وكيل أول محافظة عدن الأستاذ محمد نصر شاذلي اليوم برئيس الغرفة التجارية والصناعية ابوبكر باعبيد وخلال اللقاء اثنى الوكيل اول الشاذلي على رجال المال والاعمال في عدن لدورهم الايجابي مع عملية تحسن العملة والتي انعكست بدورها على تحسن اسعار السلع الاساسية بشكل خاص.

وأكد الشاذلي على ضرورة ابراز دور الغرفة التجارية الايجابي من خلال الآلية المشتركة والتنسيق بين السلطة المحلية والغرفة التجارية لحل كافة الاشكاليات، معلنا رفض قيادة السلطة المحلية لأي اجراءات تعسفية وغير قانونية يتم اتخاذها تجاه التجار واستعداد قيادة المحافظة للوقوف امام تلك الاجراءات التي قد تؤثر سلباً على العلاقة القائمة بين السلطة المحلية والغرفة التجارية. من جانبه اثنى رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن ابوبكر باعبيد موقف قيادة السلطة المحلية ودور وكيل اول محافظة عدن محمد نصر شاذلي الايجابي خلال الازمة التي مرت في الفترة الماضية، مؤكداً استعداد الغرفة التجارية دعم الاستقرار السعري للسلع الاساسية ومواكبة التعافي في سعر العملة. مشيرا بان الغرفة التجارية والسلطة المحلية في محافظة عدن مكملين لبعضهم البعض لايجاد حالة من الاستقرار السعري وتجاوز الاخطاء التي قد تحدث اثناء التنفيذ للسياسة السعرية.

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