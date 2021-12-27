اللجنة الوطنية للتحقيق تلتقي بقائد محور تعز وتزور السجن المركزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

التقى أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بقائد محور تعز اللواء ركن خالد فاضل، في إطار أعمال التحقيق الميداني وتقييم حالة حقوق الإنسان في محافظة تعز.



واكد فاضل استعداد المؤسسة العسكرية في تعز للتعاون مع اللجنة والرد على استفساراتها وتلافي الأخطاء لما فيه حفظ الأمن واحترام حقوق الإنسان، ومن ذلك اتخاذ اجراءات بحق عشرات المنتسبين للجيش المنسوب لهم وقائع انتهاكات تجاوبا مع مذكرات اللجنة الوطنية.

من جانبه أوضح نائب رئيس اللجنة القاضي حسين المشدلي أن اللجنة تسعى في لقاءاتها المستمرة مع قيادة المحور والألوية العسكرية إلى ضمان التزام المنتمين للمؤسسة العسكرية بمبادئ حقوق الإنسان من خلال مناقشة الوقائع ومتابعة اجراءات المساءلة الداخلية.

واستعرض أعضاء اللجنة في اللقاء الذي حضره العميد عبده البحيري رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية والعميد ركن جلال عبد القادر قائد الشرطة العسكرية، عدد من حالات انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بادعاءات تقييد الحرية والاعتقال التعسفي التي تحقق بها اللجنة والاستماع لملاحظات وتعقيبات المختصين.

عقب ذلك نفذ فريق اللجنة زيارة إلى السجن المركزي بالمحافظة وقاموا بمعاينة عنابر السجن واللقاء بالسجناء وتقييم الوضع الصحي والغذائي لنزلاء السجن الذين تجاوز عددهم 700 سجين، والوقوف على أوضاعهم الحقوقية والقانونية والاستماع لمطالبهم المتعلقة بالمحاكمة العادلة، كما قام الفريق بزيارة مقر الاستخبارات والاستماع لعدد من المعتقلين على ذمة مشاركتهم في الحرب والاطلاع على اوضاعهم.