شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يشدد على تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اكد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على اهمية دور وفاعلية عمل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في هذه المرحله الهامة والمفصلية والتي نعمل فيها بشكل مكثف للقيام بوقف الاختلالات وتفعيل العمل المؤسسي وتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد والحفاظ التام على المال العام وتحقيق الاستفادة منه لصالح الشعب. جاء ذلك خلال استقباله اليوم رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة القاضي ابوبكر حسين السقاف.. مؤكدا على دور ومكانة الجهاز المركزي ومهامه الرقابية حيث يمكنه ويعطي له القانون الصلاحيات الكاملة في محاربة الفساد وموافاة قيادة الدولة بالتقارير اللازمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والحاسمة بما يعزز من مبدأ الثواب والعقاب فالجميع بدون اي استثناء سواء امام القانون. وشدد فخامة الرئيس على اهمية اتباع معايير الكفاءه والمهنية في العمل من قبل كافة الفروع والتزام السرية في الاداء لكشف التلاعب والاختلالات اينما وجدت. وثمن فخامة الرئيس الجهود التي تبذلها قيادة الجهاز في تعزيز العمل وتفعيله معبراً عن تقديره ودعمه لتلك الجهود وموجها بتكامل الجهود مع مؤسسات الدولة المختلفة. وجدد التأكيد على ضرورة العمل بمراجعة وتقييم أعمال البنك المركزي اليمني منذو نقله الى العاصمة المؤقتة عدن وحتى نهاية العام 2021 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (69) ورفع التقرير النهائي وفق الفترة الزمنية المحددة في القرار ..مؤكدًا على ايلاء الجهاز الدعم والرعاية لرفع وتيرة عمله ونشاط فروعه لمكافحة الفساد واستئصاله بأوجهه واشكالة المختلفه والحفاظ على الجهاز من اي تدخلات. من جانبه عبر رئيس الجهاز عن سروره بهذا اللقاء مع فخامة الرئيس الذي يحمل لهم دوماً تأكيدا ودعماً اضافياً لمواصلة وتيرة مهامهم والارتقاء بمستوى العمل الرقابي والمحاسبي الى افاق اوسع لتحقيق المهام والاهداف الموضوعه وكشف بؤر القصور والمخالفات اينما وجدت .. واضعًا امام فخامته جملة من الاولويات والتصورات الراميه لتفعيل عمل منظومة الجهاز وتحسين الاداء . حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.

