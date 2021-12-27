قوات العمالقة ترسل تعزيزات عسكرية إلى شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

أعلنت قوات العمالقة الجنوبي، أحد أبرز مكونات القوات المشتركة في الساحل الغربي لليمن، اليوم الإثنين، إرسال تعزيزات عسكرية إلى محافظة شبوة لتحرير المديريات التي تحتلها ميليشيات الحوثي.



وقالت قوات العمالقة، في بيان على موقعها الإلكتروني: ”انطلقت قوات عسكرية من ألوية العمالقة من جبهة الساحل الغربي إلى الساحل الشرقي بمحافظة شبوة“.

وتابعت: ”سيسهم تحرك ألوية العمالقة بقيادة العميد أبو زرعة المحرمي إلى تحرير المديريات التي سقطت بيد ميليشيات الحوثي في محافظة شبوة“.

ولقي إعلان العمالقة تفاعلا واسعا من اليمنيين بين مستبشر بتحرير المديريات التابعة لشبوة من الحوثيين، وبين معبر عن القلق من تأثير نقل التعزيزات إلى شبوة على جبهة الساحل الغربي.

لكن العمالقة عادت ونشرت توضيحا نفت فيه أن تؤثر الإمدادات المتجهة إلى جبهات شبوة على الوضع الميداني في الساحل الغربي.

وذكر المركز الإعلامي للعمالقة على حسابه في تويتر: ”ألوية العمالقة متواجدة في الساحل الغربي وهي في جبهات القتال“.

وأوضح، في تغريدة، أن ”القوة والألوية التي انطلقت إلى شبوة هي من الألوية الاحتياطية للعمالقة فلا تلتفتوا للمرجفين وأعوان الحوثي“.

يذكر أن ميليشيات الحوثي تسيطر على ثلاث مديريات بمحافظة شبوة هي بيحان وعين وعسيلان، والتي اتهم قادة عسكريون تابعون للجيش اليمني قوات حزب الإصلاح بتسليمها للحوثي دون قتال.