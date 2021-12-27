شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا يختتم حملة توزيع الناموسيات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتم البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا الجولة الأولى من حملة توزيع الناموسيات المشبعة للنازحين في محافظتي مأرب والجديدة.



وأوضح مدير عام البرنامج الدكتور ياسر هشم لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الحملة وزعت ٢٨٤ الف ناموسية لـ ١٨٠ مخيما بمحافظة مأرب و٤٦ الف و٦٤٨ ناموسية لثلاثين مخيم في الحديدة بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر منظمة الصحة العالمية.