إعدام داعشي خطط لاستهداف تجمعات للمدنيين بالمملكة العربية السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نفذت السلطات السعودية، اليوم الإثنين، حكم الإعدام بحق يمني أدين باستهداف تجمعات مدنية في المملكة بتوجيه من تنظيم داعش الإرهابي.



وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان صحفي اليوم، إن "يمني الجنسية أقدم بالعمل على استهداف تجمعات مدنية في أحد المرافق العامة بتوجيه من تنظيم داعش الإرهابي، وذلك من خلال عملية انتحارية يقوم بتنفيذها باستخدام حزام ناسف، وتصوير الموقع المستهدف، وتأييده ومبايعته للتنظيم وتبني أفكاره".

ووفق الوزارة، أسفر التحقيق مع المتهم عن توجيه الاتهام إليه بالشروع في تنفيذ جريمته وبإحالته للمحكمة ثبت إدانته بما نسب إليه شرعاً، والحكم عليه بالقتل تعزيراً، مشيرة إلى أن محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة والمحكمة العليا أيدتا الحكم، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.