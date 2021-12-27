مناقشة إجراءات أسعار الأدوية بشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

ناقش اجتماع برئاسة أمين عام المجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشلة، إجراءات مراجعة أسعار الأدوية، تماشياً مع تعافي الريال مؤخراً وارتفاع قيمته أمام العملات الأجنبية.



واستعرض الاجتماع الذي ضم مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة فهد الكويلي، ونائب مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة الدكتور علي الذيب، الإجراءات التي اتخذها مكتب الصحة، في مختلف المنشآت الصحية الخاصة وفرض رقابة صارمة على عملها ونشاطها لتواكب التخفيضات السعرية الجارية.

وكلف الاجتماع، إدارة المنشآت الخاصة بمكتب الصحة والسكان وإدارة الأسواق وحماية المستهلك بمكتب الصناعة والتجارة بالنزول الميداني، الى وكالات بيع الأدوية وإلزامهم بالتخفيض الفوري لأسعار الأدوية بالمحافظة.

وشدد هشلة، على ضرورة تظافر جهود الجميع من أجل تخفيض أسعار مختلف المواد والسلع الاستهلاكية وتخفيف أعباء ارتفاع أسعارها على المواطنين.