شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر افتتاح البازار الثاني لعرض منتجات المستفيدات من برنامج سبل العيش بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - افتتح مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة مأرب عبدالحكيم القيسي، البازار النسوي الثاني الذي نظمه المركز الاجتماعي للنازحين التابع لجمعية الوصول الإنساني بالمحافظة.



ويتضمن البازار، منتجات 120 مستفيدة من برنامج سبل العيش والتمكين الاقتصادي الذي تنفذه الجمعية بتمويل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ،ويهدف لعرض وتسويق منتجات المشاركات وإبراز أعمالهن في مجالات الخياطة والتطريز وصناعة العطور والبخور والحلويات.