جمعية المعاقين بشبوة تدشن عمل وسائل تعليمية جديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

دشن وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق، ومعه الوكيل المساعد للمحافظة سالم الأحمدي، بمقر جمعية رعاية وتأهيل المعاقين بالمحافظة، عمل الوسائل التعليمية الجديدة الخاصة باطفال التوحد المقدمة من شركة (O M V) النفطية.



وأشاد وكيل المحافظة الدكتور لمروق، بجهود جمعية رعاية وتأهيل المعاقين بالمحافظة في خدمة المعاقين وتأهيلهم العلمي والمهني..مؤكداً اهتمام السلطة المحلية بدعم الجمعية وتقديم التسهيلات لها لتتمكن من القيام بدورها المنشود في خدمة المعاقين على أكمل وجه.

من جانبه عبر أمين عام الجمعية محمد دحيله، عن شكره للداعمين للجمعية في كافة الجوانب..مؤكداً حرص قيادة الجمعية على بذل قصارى جهودها من أجل خدمة شريحة المعاقين وإدماجهم في المجتمع بالصورة المنشودة .

وكرمت الجمعية أوائل طلابها المتفوقين خلال العام الدراسي 2021/2020م، وقيادة المحافظة، وفرع شركة النفط اليمنية بالمحافظة، وتكريم عدد من الداعمين لأنشطة وفعاليات الجمعية.