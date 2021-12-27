انعقاد اجتماع منتدى حوار سياسات الأمن الغذائي على المستوى الفني في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

عقد في العاصمة المؤقتة عدن الاجتماع الأول لمنتدى حوار سياسات الأمن الغذائي على المستوى الفني التابع لوزارة التخطيط والتعاون الدولي.



وناقش الاجتماع الذي ضم مدراء إدارات التخطيط والمتابعة بقطاعات الوزارات المعنية بالأمن الغذائي وممثلي الاتحادات التعاونية ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة، مهام المنتدى وأولويات الإطار الاستراتيجي والأنشطة في المبادرة العربية للقضاء على الجوع.

وأوضحت وكيلة وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشاريع المهندسة وزيرة الشرماني، أن الحكومة تواجه تحديات عديدة أهمها إنعدام الأمن الغذائي الذي يمثل 60 بالمائة من سكان البلاد نتيجة الأوضاع التي فرضتها الحرب .. منوهة إلى الأدوار والمهام التكاملية التي يضطلع فيها منتدى حوار السياسات للأمن الغذائي الذي انشأ بقرار وزير التخطيط والتعاون الدولي رقم (2) لسنة 2021م.

كما أكدت على أهمية المواءمة بين سياسات المنتدى الخاصة بالأمن الغذائي مع السياسات القادمة للحكومة، وكذا استعداد وزارة التخطيط والتعاون الدولي على تقديم سبل الدعم الممكنة للنهوض بمشاريع وأنشطة الأمن الغذائي.

من جانبه أشار رئيس منتدى حوار سياسات الأمن الغذائي على المستوى الفني الخضر عطروش، على ضرورة تضافر جهود الجميع في تحديد الفرص المتاحة والمحددات اللازمة الهادفة تنفيذ إستراتيجيات وطنية متصلة ببرامج تنموية في مجال تحقيق الأمن الغذائي للمرحلة المقبلة.

وأثري المشاركون في الاجتماع، بالمقترحات والملاحظات حول الاحتياجات والمتطلبات الأساسية لتوفير الأمن الغذائي .. مؤكدين على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ برامج وتوجهات التنمية التي من شأنها توفير فرص عمل وتحسين السبل المعيشية والاقتصادية للمواطنين.