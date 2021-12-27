معين عبدالملك يوجه بتشديد الرقابة على سوق الادوية وضبط أسعارها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وزارة الصحة العامة والسكان والجهات ذات العلاقة بالتعاون مع السلطات المحلية بتشديد الرقابة على سوق الادوية والتحقق من جودتها وصلاحيتها وضبط أسعارها بما يتوازى مع التعافي الملحوظ الذي شهدته العملة الوطنية.



وشدد رئيس الوزراء لدى ترؤوسه بالعاصمة المؤقتة عدن اجتماع لقيادة وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية، على تفعيل الدور الرقابي لهيئة الادوية في تنظيم انتاج واستيراد الادوية والتحقق من جودتها واسعارها، وتشجيع الصناعات الدوائية الوطنية، ومكافحة تهريب الادوية.. منوها بالجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار في القطاع الدوائي والمصانع الجاري انشائها في حضرموت وعدن والضالع لتوسيع قاعدة الإنتاج الدوائي الوطني.

كما وجه بإنجاز واعداد دراسات لتخصيص مناطق امتيازات خاصة للصناعات الدوائية في عدن وحضرموت.. مؤكدا دعم الحكومة انشاء مناطق استثمارية خاصة بالصناعات الدوائية ودعمها على مستوى اليمن.

واستمع الدكتور معين عبدالملك خلال الاجتماع من قيادة وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية الى تقارير عن مستوى الأداء الرقابي في سوق الادوية، والخطط المعدة في هذا الجانب ومدى تنفيذها، والتنسيق القائم مع السلطات المحلية في هذا الجانب.

كما اطلع رئيس الوزراء على مشروع انشاء مختبرات مراقبة جودة الأدوية والمستلزمات الطبية في العاصمة المؤقتة عدن، والبالغ تكلفته اكثر من 3 ملايين دولار بتمويل من الهيئة العليا للأدوية، والذي سينفذ على مرحلتين وسيحتوي على عدد من المختبرات المتصلة بجودة الأدوية والهرمونات وفحص النباتات الطبية.. وأكد بهذا الخصوص على أهمية انجاز المشروع في المدى الزمني المحدد ووفق المواصفات المعتمدة.