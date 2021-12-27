اجتماع في مأرب يناقش آلية ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق وضبط التجار المخالفين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع عقد، في محافظة مأرب برئاسة وكيل المحافظة عبدربه مفتاح، وضع آلية عمل لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق وضبط وإحالة التجار المخالفين.



كما ناقش الاجتماع الذي ضم نائب مدير مكتب الصناعة والتجارة ياسر الحاشدي ، ونائب مدير الغرفة التجارية عبدالرحمن منيف، ومساعد مدير عام شرطة المحافظة العميد عبده السياغي، الجهود المبذولة للرقابة على الأسواق في مدينة مأرب و متابعة تجار الجملة والتجزئة لتخفيض الأسعار وفقاً للقيمة الشرائية للريال اليمني والذي شهد تحسناً ملحوظاً في قيمته خلال الأيام الأخيرة.

واستعرض الاجتماع الوضع التمويني في كافة المواد الغذائية الأساسية والسلع التموينية والاستهلاكية والخضروات والفواكه في جميع الأسواق المحلية على مستوى المحافظة.. مشدداً علی ضرورة تأمين مخزون غذائي كاف في المحافظة وإقرار آلية رقابية علی الحركة التجارية من وإلی المحافظة.

وأقر المجتمعون، اعتماد قائمة موحدة بأسعار كافة السلع والمنتجات والخدمات وتحديثها بصورة يومية وفق التغيرات المستمرة في قيمة العملة الوطنية وإلزام التجار بها وتنفيذ حملات تفتيش ميدانية ومستمرة إلى الأسواق للتأكد من مدى التزام التجار باللائحة وضبط المخالفين منهم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والضبطية وإحالتهم إلى النيابة لاتخاذ العقوبات والإجراءات القانونية الرادعة.