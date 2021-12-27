وفاة شاب غرقاً في البحيرة الجديدة شمالي لحج

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي شاب، الأحد، غرقاً في البحيرة الجديدة، في الحسيني شمال محافظة لحج (جنوبي اليمن).



وقال سكان وشهود عيان، الأحد، "إن أحد الشباب غرق أثناء الاستجمام في البحيرة الواقعة في قرية الجروبة بمنطقة الحسيني برفقة آخرين من أبناء المنطقة الذين قدموا للاطلاع على تفاصيل البحيرة بعد أن ذاع خبر ظهورها على منصات التواصل ووسائل الإعلام".



وأفادوا بأن عدد من "الأشخاص المتواجدين على ضفاف البحيرة، سارعوا إلى إنقاذه وانتشاله من مياه البحيرة، وحاولوا إسعافه إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى".



وجاءت الحادثة بعد زيارة قام بها محافظ لحج أحمد تركي للبحيرة لللإطلاع عليها ونوعية المياه وسلامتها، للبدء في استخدامها للمواطنين والمزارع المحيطة بها.

وتشير المعلومات إلى أن البحيرة ظهرت عندما حاول أحد المواطنين حفر بئر للمياة ليتفاجأ بمياه عذبة متدفقة من البئر قبل أن تتحول إلى بحيرة ومكان للاستجمام ومزاراً للكثير من المواطنين.

