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مناقشة تقارير إنجاز وزارة الادارة المحلية للعام 2021

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

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ناقش وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الموارد المالية المحلية والتمويل عوض مشبح، امس، مع موظفي الوزارة تقارير إنجاز وأداء المهام والأعمال المناطة بالوزارة خلال العام 2021م.

 

وشدد مشبح، على ضرورة الاستمرار بالتنسيق مع المحافظات وإعداد التقارير المطلوبة إنجازها ، واستكمال الحسابات الختامية، والجرد السنوي، وكافة التقارير الإدارية، وجدولة وأرشفة كافة الأعمال.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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