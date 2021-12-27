مناقشة تقارير إنجاز وزارة الادارة المحلية للعام 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الموارد المالية المحلية والتمويل عوض مشبح، امس، مع موظفي الوزارة تقارير إنجاز وأداء المهام والأعمال المناطة بالوزارة خلال العام 2021م.



وشدد مشبح، على ضرورة الاستمرار بالتنسيق مع المحافظات وإعداد التقارير المطلوبة إنجازها ، واستكمال الحسابات الختامية، والجرد السنوي، وكافة التقارير الإدارية، وجدولة وأرشفة كافة الأعمال.