البركاني يؤكد ان منتخب الناشئين حقق إنجازاً كبيراً في تاريخ الرياضة اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اكد رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، أن المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم حقق إنجازاً كبيراً في تاريخ الرياضة اليمنية وان هذا النموذج الرائع من الناشئين سيظل خالداً في ذاكرة اليمنين بما تحقق وانجز، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء الحرب الهمجية التي أشعلتها المليشيات الحوثية السلالية الباغية.



وقال رئيس مجلس النواب خلال استقباله، امس رئيس الاتحاد العام لكرة القدم الشيخ أحمد العيسي وأعضاء بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم لفئة الناشئين والذي أحرز كأس بطولة اتحاد غرب آسيا في نسختها الثامنة " أن الأداء المشرف للاعبي المنتخب في مبارياتهم التي خاضوها وتتويجهم بالبطولة التي استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة، مثل اليمن خير تمثيل ورسم البهجة والفرح على وجوه كل اليمنيين الذين وحدهم الهم الوطني كما وحدتهم الرياضة على الدوام وخرجوا في مختلف المحافظات وفي مهاجرهم إلى الشوارع والساحات للتعبير عن فرحتهم بهذا الإنجاز للتأكيد على وحدة النسيج المجتمعي التي تجلت في أبهى صورها".

وهنأ رئيس مجلس النواب، أعضاء بعثة المنتخب الوطني بمناسبة فوزه بالبطولة، وحث لاعبي المنتخب على مواصلة التدريبات والحفاظ على اللياقة البدنية واكتساب الخبرات الرياضية.. مؤكداً أنهم من يستحقون الشكر وقد أدخلوا الفرحة إلى قلوب اليمنيين جميعاً في الداخل والخارج، وأنه لا مستحيل في قاموس الإرادة ولا عوائق أمام هواة المجد والإنجاز..متمنياً لهم مستقبلاً مشرقاً وهمة أكبر في تمثيل اليمن ورفع اسمها في كافة المحافل الرياضية.