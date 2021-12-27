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الشرجبي يناقش مع السفير الصيني اوضاع القطاع الصحي في بلادنا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

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ناقش وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي، امس مع السفير الصيني لدى بلادنا كانغ يونغ، اوضاع القطاع الصحي في اليمن والاحتياجات الصحية الملحة.

 

وثمن الوكيل الشرجبي، الدعم المقدم من الصين لبلادنا في كافة المجالات..مؤكداً ان الصين شريك استراتيجي للحكومة.

 

من جانبه أكد السفير الصيني استمرار دعم بلاده للحكومة والشعب اليمني في مختلف المجالات لاسيما القطاع الصحي..مشيراً الى انه سيتم التنسيق مع الوزارة لدعم القطاع الصحي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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