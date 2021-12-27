شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشرجبي يناقش مع السفير الصيني اوضاع القطاع الصحي في بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الطب العلاجي الدكتور شوقي الشرجبي، امس مع السفير الصيني لدى بلادنا كانغ يونغ، اوضاع القطاع الصحي في اليمن والاحتياجات الصحية الملحة.



وثمن الوكيل الشرجبي، الدعم المقدم من الصين لبلادنا في كافة المجالات..مؤكداً ان الصين شريك استراتيجي للحكومة.

من جانبه أكد السفير الصيني استمرار دعم بلاده للحكومة والشعب اليمني في مختلف المجالات لاسيما القطاع الصحي..مشيراً الى انه سيتم التنسيق مع الوزارة لدعم القطاع الصحي.