شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة آلية الرقابة في مطار سيئون على مكافحة تهريب المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش مدير عام مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية العميد ناصر الاعوش، امس، مع مدير عام مطار سيئون علي باكثير، الآلية المستخدمة للرقابة والتفتيش على المخدرات ومنع تهريبها.



وتطرق اللقاء، الى الآلية المستخدمة لتفتيش المسافرين وكيفية التعامل مع الادوية التي يجري نقلها مع المسافرين وخاصة الادوية التي تدخل ضمن جدول الموثرات العقلية..مؤكداً على اهمية تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين إدارة مكافحة المخدرات ومطار سيئون لما من شأنه مكافحة ٱفة المخدرات وتعزيز الرقابة على المنافذ لاسيما مطار سيئون .