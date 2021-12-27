افتتاح العيادات التخصصية بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

افتتح محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، امس، المعامل والعيادات التخصصية لقسم طب وجراحة الفم والأسنان ومعامل الصيدلة بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة تعز.



وأكد محافظ تعز، أن جامعة تعز انتقلت اليوم الى تقديم الخدمة الطبية المباشرة للمواطنيين وهذا يعد نقلة نوعية وذلك من خلال تقديمها للخدمة الطبية خاصة في طب وجراحة الفم والأسنان..مشيداً بجهود القائمين على إدارة الجامعة وسعيهم لرفع القدرات العملية والمهنية لتعزيز الامكانيات وإحداث التطور الكبير الذي يهدف بالإرتقاء بمستوى الأداء التعليمي الجامعي.. منوها الى أن الجامعة تشهد نقلات نوعية وتسخير الامكانيات للجوانب المهمة والعملية والخدمية للطلاب وكذلك المرضى حيث تقدر قيمة إنشاء هذه الاقسام بأكثر من اربعمائة مليون ريال .

من جانبه عبر نائب رئيس الجامعة القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور رياض العقاب، عن شكره لاهتمام محافظ المحافظة بجامعة تعز ومتابعته لسير العملية التعليمية ودعمه المستمر والمتواصل للجامعة.