بلادنا تشارك في اجتماع الدورة الـ 25 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

شاركت الجمهورية اليمنية، امس في اجتماع الدورة الــ 25 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، بوفد ترأسه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج.



وناقش الاجتماع المنعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، الذي ضم عدد من الوزراء والمسؤولين العرب ومسؤولين من الوزارة و الهيئة العامة للبريد و التوفير البريدي، عدداً من المواضيع المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع البريد اضافة إلى استعراض نتائج اجتماعات اللجان العربية الفنية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد و التقارير والتوصيات الصادرة عن فرق العمل العربية المتخصصة في المجالين.

واكدوزير الاتصالات وتقنية المعلومات، على أهمية وجود آلية موحدة للأمن السيبراتي ودعم اعادة تأهيل الكوادر وتطوير البنى التحتية ودعم انشاء الكابلات البحرية وإيصال الالياف لكل المؤسسات التعليمية وبناء القدرات بما تنعكس ايجاباً على جودة البناء المؤسسي..مهنئاً سلطنة عمان بفوزها واختيار مسقط العاصمة الرقمية العربية للعام 2022م.

وأوضح الوزير العوج، حرص اليمن المشاركة في اجتماعات المجالس العربية المتخصصة وذلك لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الآراء والخبرات والتوصيات من أجل توحيد الجهود والمواقف في المحافل الدولية إلى جانب الاطلاع على فرص المشاركة في الأنشطة والمبادرات والمشاريع المستقبلية ذات الصلة بما يسهم في تطوير قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بالدول العربية.

وقد الدكتور العوج، مقترح بشان أهمية دعم العرب لدولة فلسطين في إمكانية الربط الشبكي واستخدام تقنيات الاتصالات والتي تعيقها سياسة الاحتلال الاسرائليي في هذا الجانب .

وجرى خلال الاجتماع، إقرار انشاء مركز اقليمي للتبادل الارساليات البريدية مع اليمن بالتعاون مع هيئة البريد بجمهورية مصر العربية وقبول دخول اليمن ضمن الدول المكلفة باعداد هيكلة جديدة لفرق العمل البريدية العربية التابعة لمجلس وزراء العرب للاتصالات والمعلومات.

كما استعرض الاجتماع، نشاط الأجهزة التي تتمتع بصفة مراقب في أعمال مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، وهي المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات، والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، والشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، والمركز الصيني العربي لنقل التكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.