التحالف يعلن تدمير مخازن أسلحة حوثية بمدرسة الدفاع الجوي في صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن التحالف العربي في اليمن، مساء الأحد، أنه دمر مخازن للأسلحة في معسكر مدرسة الدفاع الجوي في العاصمة صنعاء، وذلك عقب شن غارات عنيفة.



وقال التحالف”، في بيان: "دمرنا مخازن للأسلحة في معسكر مدرسة الدفاع الجوي بصنعاء، وسندمر أي نشاط لنقل وتحريك الأسلحة"، وأضاف: "تخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".



وأفاد سكان محليون، بسماع دوي انفجارات عنيفة في أنحاء متفرقة في صنعاء عقب الغارات الجوية، وسط تحليق مكثف للمقاتلات الحربية.



وفي وقت سابق الأحد، قال التحالف: “راقبنا عملية نقل أسلحة وبدء ضربات جوية استجابة للتهديد لمنع نقلها وتدميرها”، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.



واتهم المتحدث باسم التحالف العميد تركي المالكي، الأحد، إيران وجماعة "حزب الله" اللبنانية بإرسال خبراء وعناصر إلى مطار صنعاء لمساعدة الحوثيين على إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة تجاه المملكة.



وأردف المالكي، خلال مؤتمر صحافي في الرياض، أن جماعة الحوثي أطلقت 430 صاروخا باليستيا و851 طائرة مسيرة مسلحة على السعودية، منذ بدء الحرب في 2015، ما أسفر عن مقتل 59 مدنيا سعوديا.



وخلال الأيام الماضية، كثف التحالف من ضرباته الجوية ضد مواقع خاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى.