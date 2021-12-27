مأرب.. السلطة المحلية تُقر اعتماد قائمة موحدة بأسعار السلع وتحديثها بصورة يومية

المنامة - ياسر ابراهيم - أقرت السلطة المحلية بمحافظة مأرب، الأحد، اعتماد قائمة موحدة بأسعار كافة السلع والمنتجات وتحديثها بصورة يومية وفق المتغيرات المستمرة في قيمة العملة الوطنية.



جاء ذلك في اجتماع برئاسة وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح، وضم نائب مدير مكتب الصناعة والتجارة ياسر الحاشدي ونائب مدير الغرفة التجارية عبدالرحمن منيف، ومساعد مدير عام شرطة المحافظة العميد عبده السياغي، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وناقش الاجتماع وضع آلية عمل لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق وضبط وإحالة التجار المخالفين، والجهود المبذولة للرقابة على الأسواق في مدينة مأرب ومتابعة تجار الجملة والتجزئة لتخفيض الأسعار وفقاً للقيمة الشرائية للريال اليمني والذي شهد تحسناً ملحوظاً في قيمته خلال الأيام الأخيرة.



كما استعرض الوضع التمويني في كافة المواد الغذائية الأساسية والسلع التموينية والاستهلاكية والخضروات والفواكه في جميع الأسواق المحلية على مستوى المحافظة، مشدداً على ضرورة تأمين مخزون غذائي كاف في المحافظة وإقرار آلية رقابية على الحركة التجارية من وإلى المحافظة.



وأقر المجتمعون، اعتماد قائمة موحدة بأسعار كافة السلع والمنتجات والخدمات وتحديثها بصورة يومية وفق التغيرات المستمرة في قيمة العملة الوطنية وإلزام التجار بها.



كما أقروا تنفيذ حملات تفتيش ميدانية ومستمرة إلى الأسواق للتأكد من مدى التزام التجار باللائحة وضبط المخالفين منهم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والضبطية وإحالتهم إلى النيابة لاتخاذ العقوبات والإجراءات القانونية الرادعة.



ومؤخرا شهدت العملة الوطنية تحسنا كبيرا أمام العملات الأجنبية بشكل متدرج، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي في التعاملات المسائية اليوم، ٨٨٢ ريالا للشراء، و٩٠٠ للبيع، في حين سجل سعر الريال السعودي ٢٣٥ للشراء، و237 ريالا للبيع.

