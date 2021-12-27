90 كادرًا يشاركون في الاجتماع السنوي لمراجعة برامج التغذية بوزارة الصحة

المنامة - ياسر ابراهيم - بدأت بالعاصمة المؤقتة عدن، الأحد، فعاليات الاجتماع السنوي لمراجعة برامج الصحة والتغذية الذي ينظمه قطاع الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف.

ويشارك في الاجتماع، 90 كادراً صحياً من مدراء مكاتب الصحة بالمحافظات، والبرامج الصحية بوزارة الصحة، والرعاية الصحية الأولية، ومنسقي البرامج الصحية بالمحافظات المحررة. وفقا لموقع "الثورة نت"

وسيقف الاجتماع على مدى يومين، أمام موضوعات عدة منها تقارير الإنجاز للعام ٢٠٢١م والدروس المستفادة ومراجعة أولويات الخطة للعام ٢٠٢٢م.

واستعرض وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الاولية مدير مشروع (كوفيد -19) الدكتور علي الوليدي، الوضع الصحي الراهن في البلاد وجملة الإجراءات والتدابير المتخذة.

وأكد على أهمية الإجتماع في الخروج بجملة من معالجات المشكلات التي تواجه تنفيذ الخطط الصحية ميدانياً.

وجرى خلال الاجتماع، تكريم كلاً من الدكتورة جميلة هبة الله والدكتور محمد كليس من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف نظير جهودهما في دعم القطاع الصحي باليمن.