"اختراقات لقيادة الحوثيين".. التحالف يكشف بالفيديوهات مخازن الطائرات المسيرة ومدربي حزب الله باليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف التحالف العربي اليوم الاحد 20 ديسمبر/ كانون أول 2021، عن فيديوهات من مقر مدربي ميليشيا حزب الله اللبناني في اليمن مع المتدربين من عناصر ميليشيا الحوثي، في إطار ما اسماه اختراقات نفذها في القيادات العليا للميلشيات.



وفي الفيديوهات التي نشرها التحالف، أظهرت الطائرات المسيرة في مطار صنعاء الدولي، وعملية تفخيخها لإطلاقها على المناطق السكنية في المحافظات اليمنية التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، والأراضي السعودية.



وكشف التحالف، على لسان المتحدث الرسمي العميد ركن تركي المالكي، - في إحاطة شاملة للأزمة والحرب اليمنية - عن أدلة تثبت تورط حزب الله اللبناني الإرهابي باليمن، واستخدام المطار لاستهداف السعودية.





وعرض التحالف صورا لعناصر من حزب الله تدرب ميليشيا الحوثي على إطلاق المسيرات المفخخة، وقال: "إن تنظيم حزب الله الإرهابي نشر الدمار في المنطقة والعالم، وهو يتحمل المسؤولية في استهداف المدنيين في السعودية واليمن".



وقال إن "الحوثيين لا يملكون القرار ليكونوا جزءا من الحل السياسي في اليمن"، لافتا: "النظام الإيراني يرعى الأذرع في المنطقة ويقوم بالدمار والخراب"، مشيرا إلى أن "ميليشيا الحوثي تبنت الفكر الطائفي من إيران".

وقال المتحدث الرسمي للتحالف أن "الحرب في اليمن فكرية اجتماعية وطائفية كما هو الحال في لبنان"، وأشار أن "الحل السياسي في اليمن هو الحل الأمثل"، موضحا أن "ميليشيا الحوثي رفضت كل جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة سياسيا".



واتهم المتحدث، ميليشيا الحوثي "باستغلال اتفاق خفض التصعيد وتحريك قواتها في عدة جبهات"، مشددا على أن "التحالف يراقب تحركات ميليشيا الحوثي على مدار الساعة".



وقال المالكي إن "محاولة ميليشيا الحوثي السيطرة على مأرب تهدد 3 ملايين يمني"، كاشفا أن السفير الإيراني لدى الحوثيين، حسن إيرلو، كان يقود العمليات العسكرية في اليمن".



وعن هجمات الحوثيين على السعودية وتورط خبراء حزب الله، علق المالكي: "نسامح ولا ننسى، وإن غضبنا أوجعنا".



وهدد المالكي الحوثيين: "نعلم أماكن تواجد قيادات الحوثي ونحذرهم للمرة الأخيرة"، وقال إن "أكثر من 30 ألف من الحوثيين قتلوا منذ مطلع العام".



وعن تأمين الملاحة، أضاف المالكي أن "جهود التحالف أسهمت في تأمين الملاحة في البحر الأحمر"، مشيرا إلى أن "ميليشيا الحوثي اتخذت من مطار صنعاء نقطة لإطلاق الصواريخ الباليستية"، وذكر أن "100 زورق تم إطلاقها من جانب ميليشيا الحوثي ودمرها التحالف، وهددت الملاحة البحرية بأكثر من 247 لغما بحريا".



وعرض المالكي صورا تثبت "استخدام ميليشيا الحوثي مطار صنعاء لأغراض عسكرية"، فضلاً عن "تدريبات للحوثيين من أجل إطلاق صواريخ باليستية من مطار صنعاء".



وأفاد العميد المالكي أن "قصف مطار صنعاء استهدف مخزنا للمسيرات"، وأن "التحالف ركز في عملياته على عدم تأثر القدرة التشغيلية للمطار"، ولاسيما في يتعلق باستقبال رحلات الأمم المتحدة.

وفي نوفمبر الماضي، نشر التحالف العربي فيديو مصور يوثق تحويل مليشيات الحوثي مطار صنعاء الدولي إلى ثكنة عسكرية لتجاربها وإطلاق العمليات العدائية، وأظهر تنفيذ عناصر حوثية لتجارب واختبارات على إحدى المنظومات الجوية، عبر استخدام طائرة أممية باعتبارها هدفا جويا متحركا في محاكاة لسيناريوهات الاعتراض والتدمير.



وخلال الأسابيع الماضية شن التحالف غارات مكثفة، على أهداف حيوية عسكرية في العاصمة صنعاء بشكل أكبر وعدداً من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين أسفرت عن تدمير ورش للطائرات المسيرة ومخازن أسلحة وغرف عمليات عسكرية.

المصدر: يمن شباب نت + العربية



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