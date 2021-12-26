إب..نافذون حوثيون يسطون على مقر "اتحاد الأدباء" ويعبثون بمحتوياته

المنامة - ياسر ابراهيم - اقتحم نافذون في مليشيا الحوثي الإيرانية، مقر اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين بمحافظة إب (وسط اليمن)، وقاموا بنهب والعبث بمحتوياته.



وقال ناشطون وأدباء يمنيون، إن نافذين مدعومين من الحوثيين سطو على مقر اتحاد الأدباء بمدينة إب، وتدمير وإتلاف مقر الاتحاد بالكامل، ونشروا صوراً توضح حجم الأضرار التي لحقت بمبنى اتحاد الأدباء وأثاثه ومكتبته.



يأتي ذلك في ظل مساعي المليشيا لمصادرة المبنى ضمن حملات المليشيا الهادفة للسطو على الممتلكات العامة والخاصة بمختلف مديريات المحافظة، واستهداف المرافق الثقافية على مستوى البلاد.

