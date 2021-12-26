شكرا لبحثكم عن خبر الشاذلي يشدد على ضرورة ضبط أسعار الأدوية وخفض تعرفة العلاج بالمستشفيات الخاصة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - .

شدد وكيل أول محافظة عدن محمد نصر شاذلي على ضرورة ضبط أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية وتعرفة العلاج في المستشفيات الخاصة وتخفيضها.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بمدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بعدن الدكتور علي عبدالله صالح ومدير ادارة الرقابة والتفتيش الدوائي والذي عقد بناء على توجيهات محافظ محافظة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس بمتابعة التعرفة السعرية للأدويه والعلاج في المستشفيات الخاصة.

واستمع الشاذلي من مدير مكتب الصحة ومدير ادارة الرقابة والتفتيش الى ابرز الخطوات الاجرائية لمراقبة انخفاض اسعار الادوية في الصيدليات والتزام الشركات الموردة للادوية بالبيع بالاسعار المخفضة وفق تحسن العملة المحلية مقابل العملات الاجنبية بالإضافة إلى تعرفة العلاج في المستشفيات الخاصة ووضع لائحة تخفيض للاسعار فيها.

وطالب الشاذلي مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالتنسيق مع الهيئة العليا للادوية بتقديم لائحة سعرية متناسبة مع سعر الصرف، داعياً ادارة الرقابة والتفتيش الدوائي بمكتب الصحة بمتابعة التخفيض وتقديم المخالفين الى الجهات القضائية لإتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم.

وعلى صعيد متصل التقى وكيل أول محافظة عدن محمد نصر شاذلي بمدير عام مكتب الصناعة والتجاره المهندس محمد عبادي ثابت ورئيس جمعية المخابز والافران عبدالجليل عبده احمد ومدير الرقابة والتفتيش بمكتب التجارة والصناعة عمر محمد باعباد.

وخلال اللقاء شدد الوكيل أول الشاذلي على ضرورة التزام الافران باسعار الروتي وفق المعطيات الجديدة التي تتماشى مع انخفاض سعر العملة الاجنبية وانخفاض سعر الدقيق والديزل، مؤكدا على ضرورة الالتزام ايضا بالاوزان المحدده للقرص الروتي.

وخرج الاجتماع بقرار تحديد سعر القرص الروتي ب40 ريال على أن يكون وزنه 45 جرام كحد اقصى مع مراعاة خفض سعره في حال انخفاض سعر الدقيق.

حضر الاجتماع مستشار محافظ محافظة عدن للشؤون الطبية الدكتور اوسان عبدالرحمان عبادي ومدير مكتب الوكيل أول نوار ابكر.