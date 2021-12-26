خلال مؤتمر صحفي.. التحالف يكشف أدلة تورط حزب الله في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

عقد المتحدث باسم التحالف العربي بقيادة السعودية، مؤتمرا صحفيا كشف خلاله أدلة تورط مليشيات حزب الله في اليمن، وسيطرته على الحوثيين.



وقال العقيد ركن تركي المالكي، إن إيران ترعى الأذرع الإرهابية في المنطقة وتعذي الفكر الطائفي في اليمن ولبنان وسوريا والعراق.

وشدد على أن مليشيات الحوثي تحارب في اليمن من منطلق طائفي، موضحا أن العمليات العسكرية للتحالف تهدف لإعادة الأمن والاستقرار.

وجدد المالكي التأكيد على أن قيادة التحالف تدعم جميع الجهود الدولية لحل الأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث.

واعتبر المتحدث باسم التحالف أن الحل السياسي هو الخيار الأفضل للأزمة اليمنية، لكن مليشيات الحوثي رفضت كافة مبادرات السلام

وأشار المتحدث إلى أن مليشيا الحوثي تنفذ إملاءات الحرس الثوري الإيراني وتزج باليمنيين إلى الهاوية.

وتابع قائلا: "لدينا القدرة على الرد على مليشيات الحوثي لكننا نتعامل بهدوء وحكمة".

وكشف عن أن الحوثي أطلق 430 صارخا باليستيا على المملكة منذ فبراير/شباط الماضي، مشيرا إلى أن عدد الطائرات المسيرة التي أطلقتها مليشيات الحوثي على السعودية منذ فبراير الماضي حتى الآن بلغ 851 طائرة.