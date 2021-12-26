نائب وزير التربية يفتتح مدرسة للبنات في مخيم الجفينة للنازحين بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 ديسمبر 2021

افتتح نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب، اليوم، مدرسة صفية الأساسية للبنات في مخيم الجفينة للنازحين جنوب مدينة مأرب.



وتتكون المدرسة التي نفذتها جمعية الوصول الإنساني، من ستة فصول دراسية مع المرافق بتمويل من مؤسسة "كاف" البحرينية بكلفة بلغت 53 ألف دولار.

وأشاد الدكتور العباب، بمثل هذه المشاريع التنموية التي تلبي احتياجات المجتمع لاسيما في قطاع التعليم..موضحاً بأن المدرسة ستمنح المئات من الفتيات النازحات في مخيم الجفينة الفرصة لمواصلة تعليمهن في ظروف تعليمية ملائمة.