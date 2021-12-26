صباحية شعرية بمأرب احتفاء بصدور ديوان شاعر اليمن الكبير "الهمداني"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نظم مكتب الثقافة بمحافظة مأرب وملتقی "اليمن تكتب" اليوم صباحية شعرية احتفاءً بصدور ديوان العالم والشاعر اليمني الكبير أبي محمّد الحسن بن أحمد بن يعقوب (الهمداني) الذي صدر مؤخراً عن دار الجيل بصنعاء وجمعه وحققه الأستاذ الدكتور مقبل التام الأحمدي.



وأحيا الصباحية التي عقدت بالتعاون مع مركز نشوان الحميري للدراسات والإعلام تحت عنوان (من أرض بلقيس) الشعراء عبدالكريم العفيري وخالد العمودي وسبأ عباد وهشام باشا وفيصل حواس وفؤاد متاش ومسعد عكيزان بقصائدهم و إبداعاتهم الشعرية التي تحكي عن نضال اليمنيين وتغنيهم بقيمهم وتاريخهم وحبهم للوطن.

وتحدث مدير فرع الهيئة العامة للكتاب بمأرب، ناصر الشريف ورئيس مركز نشوان الحميري للدراسات والإعلام عادل الأحمدي ورئيسة ملتقی "اليمن تكتب" أريج علي في كلماتهم عن ما تركه العالم والشاعر والمؤرخ اليمني الكبير أبو محمد الحسن الهَمْدانيُّ من آثار في فُنون كثيرةٍ، خلدها بأشعاره الغزيرة كالدامغة ، وكتبه ومؤلفاته العظيمة، أبرزها الإكليل الذي يعد كنزا ومفخرة اليمن واليمنيين .