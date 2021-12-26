الارياني يدين إستهداف مليشيا الحوثي سوق شعبي في مفرق حريب بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أدان معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة، واستنكر باشد العبارات جريمة إستهداف مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران سوقاً شعبياً في مفرق حريب جنوب محافظة مأرب بصاروخ باليستي، والذي اسفر عن مقتل 3 مدنيين بينهم طفل وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة، وخلف اضرار مادية كبيرة‏.



وقال الوزير الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان استهداف مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران الاحياء السكنية في مدينة مأرب بثلاثة صواريخ باليستية ايرانية الصنع، عمل هستيري جبان يكشف حجم الخسائر التي تتكبدها في مختلف جبهات القتال، وعدم اكتراثها بمصير الملايين من السكان والنازحين في المدينة، في ظل صمت دولي مستغرب وغير مفهوم".

وأضاف معمر الارياني "ان استمرار مليشيا الحوثي في قصف التجمعات والأحياء السكنية والأسواق العامة في محافظة مأرب بالصواريخ والاسلحة الثقيلة بهدف الايقاع بأكبر قدر من الضحايا بين المدنيين، عمل انتقامي جبان، يعكس فشلها في تحقيق تقدم عسكري والخسائر البشرية غير المسبوقة التي تتكبدها في جبهات القتال"‏.

واستغرب الارياني استمرار صمت المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي إزاء جرائم القتل الممنهج الذي ترتكبه مليشيا الحوثي بحق المدنيين في محافظة مأرب..مطالباً بتحرك فوري لادراج مليشيا الحوثي في قوائم الارهاب الدولية، وملاحقة قياداتها في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.