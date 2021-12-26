نائب الرئيس يعزي في استشهاد العقيد محمد علي الرشد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة في استشهاد العقيد محمد علي الرشد رئيس الشعبة الطبية للمنطقة العسكرية السابعة، الذي استشهد وهو يواجه المليشيات الإيرانية ويدافع عن الدين والوطن والثورة والجمهورية.



وأشاد نائب رئيس الجمهورية، في البرقية التي بعثها إلى علي علي الرشد وكافة أسرة وأقارب الشهيد البطل، بمناقب الشهيد ومواقفه الشجاعة وتضحياته الخالدة وبطولاته التي سطرها مع رفاقه الأحرار من أبطال ورجال الجيش والمقاومة الشعبية في جبهات وميادين الحرية والكرامة.

ونوه نائب الرئيس إلى ماقدمه الشهيد البطل من نموذج في التضحية والفداء لنصرة الدين والوطن، حيث استشهد إثنين من أبنائه وعدد من أبناء أسرته ليلتحق بهم شهيداً مجيداً في ذات الدرب الذي سبقوه، وهو ما يؤكد عدالة القضية وإخلاص وتضحية أبطال جيشنا ورجال مقاومتنا الباسلة في سبيل استعادة الدولة ودحر المليشيات الكهنوتية الإجرامية المدعومة من إيران.

وعبر نائب رئيس الجمهورية، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الشهيد ورفاقه الأبطال، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.