ندوة علمية بجامعة سيئون عن منظومات الضبط الاجتماعي في حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

نظم مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر بالشراكة مع جامعة سيئون، اليوم، ندوة علمية عن منظومات الضبط الاجتماعي.



وفي افتتاح الندوة، أشار وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري، الى دلالات وأبعاد منظومات الضبط الاجتماعي ومدى حاجة المجتمع إليها اليوم.. متمنيا أن تخرج الندوة برؤى وتوصيات تخدم حضرموت وتحقق مصالح الترابط الاجتماعي ووحدة الصف.

فيما أشاد رئيس جامعة سيئون الدكتور محمد الكثيري، بهذه المبادرة لتسليط الضوء على منظومات الضبط الاجتماعي في حضرموت وإبراز الموروث الثقافي والشأن الاجتماعي والتراثي لخدمة الصالح العام.

وناقشت الندوة 12 بحثا، تناولت منظومات الضبط الاجتماعي، ودور النقابات الأسرية وأثر الجمعيات ونظام الحويف في التوازن الاجتماعي،وأهميتها في الضبط الاجتماعي.