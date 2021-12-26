بدء الاجتماع السنوي لمراجعة برامج الصحة والتغذية بوزارة الصحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بدأت بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، فعاليات الاجتماع السنوي لمراجعة برامج الصحة والتغذية الذي ينظمه قطاع الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف.



وسيقف الاجتماع على مدى يومين، بمشاركة 90 كادراً صحياً من مدراء مكاتب الصحة بالمحافظات، والبرامج الصحية بوزارة الصحة، والرعاية الصحية الأولية، ومنسقي البرامج الصحية بالمحافظات المحررة، أمام موضوعات عدة منها تقارير الإنجاز للعام ٢٠٢١م والدروس المستفادة ومراجعة أولويات الخطة للعام ٢٠٢٢م.

واستعرض وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الاولية مدير مشروع (كوفيد -19) الدكتور علي الوليدي، الوضع الصحي الراهن في البلاد وجملة الإجراءات والتدابير المتخذة..مؤكداً على أهمية الإجتماع في الخروج بجملة من معالجات المشكلات التي تواجه تنفيذ الخطط الصحية ميدانياً.

وجرى خلال الاجتماع، تكريم كلاً من الدكتورة جميلة هبة الله والدكتور محمد كليس من منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف نظير جهودهما في دعم القطاع الصحي باليمن.