هادي يعزي في إستشهاد العقيد صالح محمد الصلاحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، برقية عزاء ومواساة إلى توفيق صالح الصلاحي، في استشهاد والده العقيد صالح محمد مانع الصلاحي، وهو يؤدي واجبه الوطني والبطولي في جبهات وميادين الحرية والكرامة.



وأشاد الرئيس بالمواقف الوطنية والبطولية التي سطرها الشهيد مع رفاقه الأحرار من أبطال الجيش والمقاومة الشعبية في سبيل استعادة الدولة والدفاع عن الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية.

وعبر رئيس الجمهورية، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الشهيد ورفاقه الأبطال، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة إلى نجل الشهيد، وأشاد فيها بشجاعة وبسالة الفقيد وبطولاته في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية ، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان .