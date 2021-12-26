عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الانتقالي يرحب بتعين الوزير محافظا لشبوة.. وسياسيون: ضربة للإخوان

الأحد 26 ديسمبر 2021

الخليج 365

رحب المجلس الانتقالي الجنوبي، السبت، بتعين الرئيس عبدربه منصور هادي، عوض الوزير محافظا لمحافظة شبوة اليمنية.



وأصدر متحدث المجلس الانتقالي علي الكثير، بيانا قال فيه: "يرحب المجلس الانتقالي الجنوبي بالقرار التوافقي المتضمن تعيين عوض محمد عبدالله العولقي محافظاً لشبوة".

وأكد البيان على ضرورة تكاتف الجهود لدعم المحافظ الجديد ومعالجة الاختلالات التي تراكمت في المحافظة خلال العامين الماضيين.

كما شدد المجلس الانتقالي على المضي نحو استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض، وفقا للبيان.

من جهته، بارك نائب رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية اليمنية، ناصرُ باجيل قرار تعين الوزير، محافظا لمحافظة شبوة.

وأعرب باجيل، وهو برلماني يمني بارز عن ثقته، بالمحافظ الوزير، وأنه خير من سيحمل مسؤولية المحافظة والحفاظ عليها، داعيا أبناء شبوة للاصطفاف إلى جانبه للحفاظ على شبوة ومكتسباتها وأمنها واستقرارها".

وكان الرئيس عبدربه منصور هادي، عين عوض محمد عبدالله العولقي الوزير محافظا لشبوة.

و"الوزير" هو عضو بالبرلمان وشخصية اجتماعية لها حضور وثقل كبير وواسع، ويتزعم قبائل العوالق اليمنية، وكان يعمل مستشارا للرئيس اليمني.

ولاقى القرار الرئاسي بتعيين محافظا جديدا لشبوة ترحيب واسع في الأوساط اليمنية خصوصا السياسية، واعتبره البعض ضربة جديد لتنظيم الإخوان عقب الإطاحة بأحد أبرز قياداته من رأس سلطة المحافظة.