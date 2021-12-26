عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يدمر مخازن أسلحة حوثية نوعية بمعسكر التشريفات في صنعاء

الأحد 26 ديسمبر 2021

الخليج 365

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، السبت، تدمير مخازن لأسلحة حوثية نوعية بمعسكر التشريفات في صنعاء.



وطالب التحالف، في وقت سابق السبت، المدنيين في العاصمة اليمنية صنعاء، بعدم الاقتراب من معسكر التشريفات، مشيراً إلى أنه سيقوم بضربات جوية لأهداف عسكرية في تلك المنطقة.

وأوضح التحالف، في بيان، أن تلك الضربات، تأتي استجابة للتهديدات، لافتاً إلى أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ودكت غارات جوية لمقاتلات التحالف معسكر التشريفات بصنعاء، والذي يضم مستودعات مهمة لمليشيات الحوثي.

وقصفت المقاتلات فجر الجمعة، معسكر التشريفات الواقع غرب صنعاء بنحو ثلاث غارات، ضمن عملية عسكرية محدودة، جاءت بعد انتهاء المهلة التي حددها التحالف للحوثيين بإخلاء ملعب الثورة الرياضي من الأسلحة.

وقالت مصادر عسكرية إن انفجارات ضخمة دوت في أرجاء صنعاء عقب الضربات الجوية على معسكر التشريفات، الواقع في تقاطع شارعي الزبيري - الرياض.