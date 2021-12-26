وزير الصحة يفتتح اللقاء التقييمي لحملة التحصين ضد كورونا بعدن

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم السبت، أهمية الدور الوقائي في تعزيز المنظومة الصحية لمجابهة الأمراض المختلفة.

وقال خلال اللقاء التقييمي لحملة التحصين ضد كوفيد 19 إن الوزارة تولي التحصين اهمية بالغة نظراً لاثاره الكبيرة على تحسين صحة المجتمع. وفقا لوكالة سبأ.

ودعا وزير الصحة الى العمل على تجاوز المعوقات التي اعترضت سير حملة التحصين ووضع الحلول المناسبة لها وتقوية نقاط الضعف.

وشدد على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات سليمة تساعد على إتخاذ القرارات المبنية على الرقم الاحصائي.

من جانبه استعرض وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعايه الاولية الدكتور علي الوليدي الوضع الوبائي الراهن في البلاد وجملة الصعاب التي اعترضت الفرق الميدانية والنجاحات المحققة لفرق التحصين وغرفة عمليات كوفاكس.

وكان وزير الصحة قد كشف في وقت سابق عن أعداد المستفيدين من حملات التحصين الذي نفذتها الوزارة ضد وباء كورونا. موضحا أن أكثر من 500 ألف هم إجمالي عدد الذين تلقوا لقاحات كورونا.