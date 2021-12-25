إب.. مساعٍ حوثية لاستبعاد آلاف الأسر من كشوفات المساعدات الغذائية

يعتزم برنامج الغذاء العالمي عبر مليشيا الحوثي، استبعاد آلاف المستفيدين في محافظة إب (وسط اليمن) من كشوفات المساعدات الإنسانية بدءا من الشهر القادم.



وقالت مصادر مطلعة، إن البرنامج الأممي ينوي حرمان نحو 20 ألف مستفيد من المعونات الغذائية في مديريات (الظهار والمشنة وجبلة) ذات الكثافة السكانية، تحت ذريعة نقص التمويل.



وأكدت المصادر أن أغلب الحالات التي يجري استبعادها بإشراف من قيادات الحوثي بالمحافظة هي من الفئات المستحقة.



والشهر الماضي، شكا مواطنون في مديرية فرع العدين (غرب) من استبعاد البرنامج الأممي لمئات المستفيدين بشكل نهائي من المساعدات الغذائية، في وقت تزداد فيه معدلات الاحتياج جراء تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين بفعل الإنقلاب والحرب التي تشهدها البلاد.



وأشار المواطنون إلى أن عملية الاستبعاد تمت بتوصيات من متنفذين حوثيين في المنطقة.



والأربعاء الماضي قالت الأمم المتحدة إنها واعتبارًا من يناير المقبل، سيوفر برنامج الغذاء العالمي حصة غذائية مخفضة لثمانية ملايين شخص في اليمن، بسبب النقص الحاد في التمويل، في حين سيستمر الخمسة ملايين يمني آخرين باعتبارهم معرضين لخطر الانزلاق إلى المجاعة، في تلقي مساعداتهم الكاملة.



وقال برنامج الأغذية العالمي إنه يحتاج إلى 813 مليون دولار للحفاظ على برامجه في اليمن قائمة حتى شهر مايو، وتقول الوكالة إن هناك حاجة إلى ما مجموعه 1.97 مليار دولار في عام 2022 لتقديم مساعدات غذائية للعائلات التي باتت على شفا المجاعة.

