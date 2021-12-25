تعيين مستشار للرئيس هادي ومحافظ لمحافظة شبوة

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يزيد بن سلمان - شبوة - تعيين عوض محمد عبدالله العولقي محافظاً لمحافظة شبوة وبن عديو مستشاراً للرئيس عدن ـ سبأنت : *صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (16) لسنة 2021م، قضت المادة الأولى منعه بتعيين الأخ/ عوض محمد عبدالله العولقي محافظآ لمحافظة شبوة.* وقضت المادة الثانية والأخيرة من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. *كماصدر قرار جمهوري بتعيين محمد صالح بن عديو مستشاراً للرئيس.*

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